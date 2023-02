Massale oefening na raketlancering Noord-Korea

De Verenigde Staten hebben gisteren grote militaire luchtoefeningen met Zuid-Korea en Japan gehouden met onder andere strategische bommenwerpers. Dit gebeurde een dag nadat Noord-Korea een Hwasong-15 intercontinentale ballistische raket (ICBM) had afgevuurd tijdens een onaangekondigde lanceringsoefening.

Zuid-Korea’s Joint Chiefs of Staff zeiden dat de oefening, waarbij F-35, F-16, F-15-straaljagers en B-1B-bommenwerpers werden ingezet, de “overweldigende” capaciteiten en gereedheid van de betrokken partijen aantoonde. Ook ziet Zuid-Korea het als een bewijs van de “ijzersterke toewijding” van de Verenigde Staten aan de verdediging van het Koreaanse schiereiland. Het Japanse ministerie van Defensie beschrijft in een verklaring de oefening waarbij Japan met F-15’s boven de Japanse Zee samenwerkte met B-1-bommenwerpers en F-16’s van de USAF.

In Japan wordt met argusogen gekeken naar Noord-Koreaanse rakettests die met enige regelmaat in de Japanse Exclusieve Economische Zone (EEZ) terechtkomen. Ook deze keer landde de langeafstandsraket van Noord-Korea in wateren voor de westkust van Japan. De onverwachte oefening volgde op waarschuwingen van Pyongyang te zullen reageren op aanstaande militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten. De Noord-Koreaanse staatsomroep KCNA zei dat het land zaterdag een “plotselinge lanceringsoefening” heeft uitgevoerd als “feitelijk bewijs” van zijn inspanningen om de “capaciteit van een fatale nucleaire tegenaanval op de vijandige troepen om te zetten in een onweerstaanbare aanval”.