C-17 eventjes ‘Air Force Two’

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris moest afgelopen zaterdag voor haar reis naar huis vanuit Europa van vliegtuig wisselen omdat Air Force Two door technische problemen niet gebruikt kon worden. Ze was daardoor genoodzaakt met een militair transportvliegtuig terug te keren naar de Verenigde Staten.

Harris, die een toespraak heeft gehouden op de veiligheidsconferentie in München, stapte zaterdag aan boord van een C-17-Globemaster voor de terugvlucht naar Washington. “Vanwege onderhoudsproblemen zullen de VP en het reisgezelschap met een back-upvliegtuig van München naar Washington DC reizen”, vertelde een woordvoerder van de Amerikaanse regering aan verslaggevers. Het Witte Huis heeft niet meer informatie vrijgegeven over de oorzaak van de last-minute switch. Het is overigens niet de eerste keer dat Harris problemen ervaart met ‘haar’ vliegtuig. In juni 2021 moest ze namelijk een vlucht naar Guatemala afbreken als gevolg van technische problemen.

Tijdens haar opmerkingen in München zei Harris dat de Verenigde Staten formeel hebben vastgesteld dat Rusland misdaden tegen de menselijkheid heeft begaan tijdens de oorlog in Oekraïne – slechts enkele dagen voor de verjaardag van het begin ervan. Harris zwoer tijdens haar toespraak dat de VS Rusland ter verantwoording zouden roepen voor de “afschuwelijke wreedheden en oorlogsmisdaden”.

VIP-transport bij de USAF

Air Force Two, zoals het vliegtuig wordt genoemd waarmee de Amerikaanse vicepresident vervoerd wordt is doorgaans een Boeing C-32, een aangepaste 757. Dit is echter geen wet van Meden en Perzen: elk vliegtuig dat als officieel vervoersmiddel voor de vicepresident wordt gebruikt is Air Force Two. Helikopters met Harris aan boord zouden Marine Two heten. Deze flexibiliteit geldt ook voor Air Force One. De Boeing VC-25’s, de bekende Air Force One 747’s, worden zo ook weleens als Air Force Two ingezet. De vliegtuigen die doorgaans in dit kader worden gebruikt behoren tot de 89th Airlift Wing van de Amerikaanse luchtmacht. Maar nu was dus voor enkele uurtjes een Globemaster ook eens Air Force Two.