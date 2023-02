Passagiers zitten 16 uur voor niets in vliegtuig

Toen ze aan boord gingen in het Nieuw-Zeelandse Auckland, verwachtten passagiers zestien uur later in New York uit te stappen. Dat liep echter net even anders: hoewel de reizigers zestien uur in het toestel doorbrachten, stapten ze ook in Auckland weer uit.

Vlucht NZ2 van Air New Zealand zou naar New York’s John F. Kennedy Airport afreizen. Onderweg kwamen passagiers er echter erachter dat het vliegtuig omdraaide. Dit was volgens The New Zealand Herald al te zien op de infotainmentschermen voordat de bemanning er uitleg over gaf. Wat bleek: op JFK had men te kampen met een storing in een schakelpaneel en een kleine brand. Daardoor kon het vliegveld tijdelijk geen inkomende vluchten verwelkomen. 16 hours and 5 minutes 😱😱😱 pic.twitter.com/1xmxi4uzWl— Flightradar24 (@flightradar24) February 16, 2023

Van de 64 vluchten die afgelopen vrijdag op de betreffende terminal van JFK zouden aankomen en vertrekken, werden er maar liefst 39 geannuleerd. Hoewel het luchthavenbedrijf poogde inkomende toestellen op te vangen via andere terminals, waren de meeste vluchten genoodzaakt om te draaien. Behalve de vlucht uit Auckland betrof dit onder meer ook vluchten uit Milaan, Seoul en Rome. Diverse andere vluchten weken uit naar overige luchthavens in de Verenigde Staten. Op zaterdag werd de getroffen terminal 1 van het vliegveld aanvankelijk nog dichtgehouden om de schade te herstellen. In de loop van de dag werd de terminal langzaam weer opgestart. Volgens Reuters zou terminal 1 goed zijn voor vijf procent van alle passagiersvluchten van het enorme vliegveld. Het volledige operationele herstel liet tot zondag op zich wachten.

Bijna-botsing

Het is de tweede keer in betrekkelijk korte tijd dat JFK slecht in het nieuws komt. De Federal Aviation Administration (FAA) kondigde recentelijk aan een onderzoek te starten naar hoe het kon dat een Boeing 777 van American Airlines voor een opstijgende 737 van Delta Air Lines langs taxiede. De bemanning van de Boeing 737 brak de start af en stopte uiteindelijk binnen honderd meter van de taxiënde Boeing 777. Deze bijna-botsing vond plaats op 13 januari. Volgens betrokkenen zou het het gaan om een menselijke fout.