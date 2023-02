KLM kiest voor grotere directie

Vanaf 1 maart kent KLM twee nieuwe directieleden. Miriam Kartman wordt als Chief People Officer (CPO) verantwoordelijk voor KLM’s Human Resources-beleid en Barry ter Voert wordt Chief Experience Officer (CXO) en EVP Business Development. Hij zal staan voor het merk KLM, de klantervaring en de ontwikkeling van KLM’s businessmodel. Met de toevoeging van Kartman en Ter Voert aan de directie groeit die naar vijf personen.

Marjan Rintel, de CEO van KLM is blij met de komst van de twee: “Met hun expertise en ervaring hebben we nu de aandacht voor en regie op alle strategische prioriteiten van KLM. Zo worden we wendbaarder en kunnen we sneller werken.”

Barry ter Voert begon 26 jaar geleden als management trainee bij KLM. Sindsdien vervulde hij diverse functies in het commerciële domein en was hij onder andere Senior Vice President Revenue Management en Senior Vice President Europe voor AirFrance-KLM. “Ik kijk ernaar uit om samen met alle KLM-collega’s het merk KLM te versterken en onze klantervaring verder te verbeteren.” Ter Voert gaat leidinggeven aan de afdelingen Mainport Strategy, Fleet Development, Network Planning, Alliances, Customer Experience en Information Services.”

Miriam Kartman neemt al geruime tijd deel aan het overleg van de directie. Met haar benoeming als nieuwe CPO wordt dit geformaliseerd. Kartman krijgt de zware taak de personeelstekorten op te lossen. “Samen met mijn teams focus ik op de grote thema’s voor de komende jaren. Zoals het aantrekken van nieuwe medewerkers en het behouden van onze huidige collega’s in de krappe arbeidsmarkt van nu, het inclusiever maken van onze werkomgevingen en de vraag hoe we onze collega’s beter, langer en met plezier inzetbaar houden. Ik heb er zin in om deze rol binnen de directie te gaan vervullen en heb er vertrouwen in dat we met elkaar de goede stappen gaan zetten”, licht Kartman toe.

Niet-statutaire directieleden?

Op dit moment bestaat de directie van KLM uit CEO Marjan Rintel, COO Maarten Stienen en CFO Erik Swelheim. De twee nieuwe directie-collega’s worden niet-statutaire directieleden. Een statutair bestuurder wordt door een orgaan van de vennootschap benoemd. Bij de oprichting van een BV of NV moeten in de akte van oprichting de eerste bestuurders worden aangewezen. De opvolgende bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. In bijzondere gevallen kan ook de Raad van Commissarissen, of een ‘vergadering van houders van aandelen’ de bestuurder(s) benoemen. Titulaire bestuurders, zoals Kartman en Ter Voert zijn strikt genomen officieel geen bestuurder van de onderneming. Zij worden door hun werkgever, in dit geval dus KLM, benoemd en niet door een orgaan van de vennootschap. Voor het dagelijks bestuur zal dit overigens weinig verschil maken.