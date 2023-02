TU Delft doet interessante aanbeveling aan Schiphol

De TU Delft heeft in een onderzoeksrapport naar de geluidsoverlast rond Schiphol een aantal opvallende aanbevelingen gedaan. Het anders ontwerpen van nieuwe bebouwing rondom Schiphol zou volgens de betrokkenen van de TU Delft de overlast in en rondom woningen substantieel kunnen doen dalen.

Sinds 2021 bevindt zich nabij ’s lands grootste luchthaven een verzameling van maar liefst 120 zeecontainers in een stratenpatroon. Middels deze containers zijn in verschillende opstellingen proeven en metingen verricht door onderzoekers van de TU Delft en het AMS Instituut voor grootstedelijke studies. Zo kwam men erachter dat de geluidshinder tegen de gevel van deze ‘huizen’ tot wel veertien decibel vermindert als rekening gehouden wordt met de richting van de vliegroute en daarmee de geluidsneerslag. Gevoelsmatig zou dit voor een bewoner betekenen dat de sterkte van het geluid zo’n vier maal gehalveerd wordt.

Samenwerking TU Delft en Schiphol

Sinds 2019 werken veertig afstuderende studenten en PhD-kandidaten van de TU Delft in de operatie van de Royal Schiphol Group luchthavens. Sinds de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst ‘Accelerating Innovation’ leidde dit tot diverse onderzoeken en aanbevelingen. De samenwerking richt zich op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten in het ‘living lab’ van Amsterdam Airport Schiphol, Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport en Lelystad Airport. De focus ligt daarbij op de beleving van de reiziger en de toekomst van de operatie van de luchthaven. Tegelijkertijd wordt er wetenschappelijke kennis ontwikkeld op het gebied van mobiliteit. Maar ook de omgeving wordt dus niet vergeten: Schiphol en de TU Delft werken al langere tijd samen aan een toekomstbestendige luchthaven, bijvoorbeeld in het plan ‘Slim en Duurzaam’.