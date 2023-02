Airbus haalt uit naar Duitse overheid

De defensietak van Airbus wijst de trage handelwijze van de Duitse overheid aan als oorzaak voor de vertraging van leveringen van onder meer de A400M.

De trage exportgoedkeuringen vanuit de Duitse overheid werken in het nadeel van Airbus Defence & Space, zei CEO Michael Schoellhorn afgelopen weekend tegenover Reuters. De topman van de militaire- en ruimtetak van het bedrijf was in München vanwege de grote veiligheidsconferentie die daar plaatsvond. Hij roept de Duitse regering op het goedkeuringsproces te versnellen. ‘Verschillende landen zijn geïnteresseerd in de A400M (het militaire transportvliegtuig van Airbus, red.). Helaas hebben we moeite om de Duitse exportvergunningen op tijd te krijgen’, aldus Schoellhorn. ‘We kunnen deze constante vertragingen niet aan.’

De belangen zijn groot. Volgens de CEO blijven niet alleen A400M-bestellingen maar ook leveringen van andere producten hangen in het ambtenarenapparaat van de Duitse overheid. ‘In totaal gaat het om enkele miljarden euro’s.’ Naast de vertragingen in de leveringen heeft Airbus bovendien nog geen contracten binnengekregen vanuit de zogeheten Zeitenwende, het Duitse investeringspakket in de defensie-industrie van 100 miljard euro dat vorig jaar werd aangekondigd. ‘Dit brengt ons in een zeer ongelukkige situatie’, haalt Schoellhorn uit.