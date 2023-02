Bommeldingen op drie vluchten van prijsvechter

Maar liefst drie verschillende vluchten van de Indiase prijsvechter IndiGo kregen gisteren te maken met een bommelding.

20 februari 2023 zal bij IndiGo, dat sinds september onder leiding van voormalig KLM-CEO Pieter Elbers staat, de boeken ingaan als een gespannen dag. De maatschappij kreeg te maken met bommeldingen op drie verschillende vluchten. De eerste melding betrof vlucht 6E6191 van Delhi naar Deogarh, gelegen in het oosten van India. Een klein uur nadat de Airbus A320 vanuit Delhi was vertrokken, moest het toestel uitwijken naar de luchthaven van Lucknow in het noorden van het land. Nadat het vliegtuig conform de veiligheidsprotocollen in een speciale isolation bay was onderzocht werd deze veilig bevonden. Zo’n 2,5 uur na de landing kon het toestel weer de lucht in. IndiGo flight 6E 6191 operating from Del to Deogarh was diverted to Lucknow following a specific bomb threat today. All necessary security protocols were followed & the aircraft was cleared for takeoff. IndiGo is following the rules of the security agencies in the probe. #AvGeek pic.twitter.com/4we2dwIO6H— Ashoke Raj (@Ashoke_Raj) February 20, 2023

Diezelfde avond kwam er opnieuw een bommelding binnen. Ditmaal betrof het vlucht 6E2051 op de drukke route tussen Mumbai en Delhi. Het vliegtuig was een klein halfuur te laat vertrokken en kreeg de melding halverwege de vlucht binnen. In dit geval werd besloten om niet uit te wijken. Het toestel vloog zodoende door naar Delhi en werd daar, eenmaal aangekomen, op een afgelegen plek onderzocht.

De derde bommelding die dag was afkomstig van een geïrriteerde reiziger en betrof vlucht 6E6151. Een van de passagiers op die vlucht kwam te laat aan op de vertrekluchthaven van Hyderabad. Conform protocol liet IndiGo de man niet aan boord, maar dat besluit werd door de 59-jarige reiziger bepaald niet gewaardeerd. De man besloot de politie te bellen en zei dat er zich een bom aan boord van het vliegtuig in kwestie bevond. Daarop werd ook deze A320 naar een afgelegen plek gebracht. Het toestel werd echter snel in orde bevonden en kon met enkele minuten vertraging vertrekken. De passagier werd aangehouden door de politie.