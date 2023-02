Oekraïne lobbyt hard voor F-16

Oekraïense functionarissen hebben er bij verschillende leden van het Amerikaanse Congres op aangedrongen om druk uit te oefenen op de regering van president Joe Biden om F-16-straaljagers naar Kiev te sturen.

Het lobbyen vond afgelopen weekend plaats rondom de veiligheidsconferentie in München tijdens gesprekken tussen Oekraïense functionarissen, waaronder minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Kuleba, en Democraten en Republikeinen uit de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. ‘Ze vertelden ons dat ze met F-16’s de Russische luchtverdediging willen overweldigen, opdat ze hun drones achter de Russische frontlinies kunnen krijgen’, meldt de democratische senator Mark Kelly, een voormalige straaljagerpiloot voor de Amerikaanse marine, aan Reuters. De Republikeinse senator Lindsey Graham, ook aanwezig op de top, zei dat Amerikaanse wetgevers in grote lijnen voorstander zijn van het trainen van Oekraïense piloten op F-16’s en voegde eraan toe dat hij geloofde dat de regering Biden hiermee snel zou instemmen. Bezorgd dat de F-16’s het conflict zouden laten escaleren toonde hij zich geenszins: “Maak je geen zorgen over het provoceren van Poetin, maak je zorgen over het slaan van hem”, zei hij op ABC.

Biden terughoudend, Oekraïne houdt vol

Biden reageerde vorige maand met een “nee” toen hem werd gevraagd of hij het verzoek van Oekraïne om door Lockheed-Martin gemaakte F-16’s zou goedkeuren. Ambtenaren van regering Biden stelden afgelopen zondag dat de Verenigde Staten zich moeten concentreren op het leveren van wapens die onmiddellijk op het slagveld kunnen worden gebruikt, in plaats van op straaljagers die uitgebreide training vereisen. Tot deze inzetbare wapens behoren ook raketten. De Oekraïense luchtmacht heeft in de VS gemaakte AGM-88 HARM luchtgrondraketten aangepast om af te vuren vanuit hun Sovjet-ontworpen MiG-29-straaljagers. De Oekraïners stellen echter dat hun piloten de Russische S-300 en S-400-luchtverdedigingsraketeenheden effectiever zouden kunnen bestrijden met de AGM-88 als de raketten zouden worden afgevuurd met behulp van de meer geavanceerde systemen van de F-16.

NAVO verdeeld

Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan groeit de steun om Oekraïne te voorzien van geavanceerde NAVO-straaljagers. Groot-Brittannië zegt dat het zou zorgen voor training. Door Amerika is steeds terughoudend gereageerd op de vraag straaljagers over te dragen. Nu lijkt daarvoor, ondanks de ogenschijnlijk harde weigering van Biden, toch wat ruimte te ontstaan. In Duitsland is dit echter nog verre van het geval. De Duitse bondskanselier Scholz blijft het leveren van gevechtsvliegtuigen uitsluiten. Dit terwijl bijvoorbeeld Frankrijk en Polen er juist wel voor open zouden staan. Nederland gaf al vroeg aan dat alles tot de mogelijkheden behoort.