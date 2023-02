Vlucht moet op opmerkelijke manier uitwijken

Een vlucht van Japan Airlines moest afgelopen zondag uitwijken naar een andere luchthaven en keerde uiteindelijk midden in de nacht terug naar Tokyo.

De Airbus A350 zou in de vroege zondagavond van Tokyo naar Fukuoka vliegen, zo’n twee uur verderop. Door slechte weersomstandigheden werd het vertrek echter met een kleine twee uur vertraagd. Toen de vlucht eenmaal onderweg was naar Fukuoka werd duidelijk dat deze daar niet voor 22:00 uur aan zou komen. Omdat de luchthaven in een dichtbevolkt gebied ligt, gelden er strenge geluidsrestricties tussen 22:00 uur ‘s avonds en 07:00 uur ‘s ochtends, waardoor vluchten in dat tijdvak vooraf toestemming moeten hebben verkregen om er te mogen landen. Toen de Japan Airlines-vlucht tijdens de nadering van Fukuoka afdaalde tot zo’n 10.000 voet bleek dat er geen uitzondering werd gemaakt, ondanks het feit dat de vlucht slechts een kwartier te laat zou aankomen.

De A350 moest daarom uitwijken en zou dat in eerste instantie doen naar Kansai International Airport, gelegen ten zuiden van Osaka. Daar landde het toestel iets voor elf uur ‘s avonds. Japan Airlines besloot het daar echter niet bij te laten. Op de luchthaven werd de A350 bijgetankt en nagelopen. Ook werd de bemanning, die haar uren inmiddels had volgemaakt, vervangen door een nieuwe crew. Daarop vertrok het vliegtuig iets voor twee uur ‘s nachts terug in de richting van Tokyo. Daar landde de A350 een klein uur later, waardoor de passagiers acht uur na het eerste vertrek terug bij af waren. In Tokyo werden de 335 reizigers voorzien van compensatie en een hotelovernachting. De volgende ochtend vlogen ze met een speciale extra vlucht alsnog naar Fukuoka. De airline besloot diezelfde dag bovendien voor de twee avondvluchten naar Fukuoka, die wederom vertraging hadden opgelopen, een vrijstelling van de deadline aan te vragen.