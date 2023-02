Airlines bang voor vertragingen door NAVO-oefening

In juni wordt het Duitse luchtruim een stuk drukker vanwege een grote NAVO-oefening. Luchtvaartmaatschappijen zoals Eurowings zijn bang voor vertragingen.

Jens Bischof, CEO Eurowings, houdt de planning voor juni momenteel goed in de gaten. ‘Ik maak me een beetje zorgen over de oefening die dan twee weken lang wordt gehouden’, aldus Bischof tijdens de aankondiging van een nieuwe samenwerking met het Spaanse Volotea. ‘Tijdens de oefening vinden er veel meer vliegbewegingen plaats waardoor het krap wordt in de lucht. Tot op zekere hoogte zullen delen van luchtruim gesloten zijn voor de burgerluchtvaart’.

Bischof hoopt dat er een goede samenwerking ontstaat tussen buitenlandse luchtverkeersleiders zodat al het verkeer in goede banen wordt geleid en commerciële vluchten zo min mogelijk worden beïnvloed door de oefening. Hij verwacht dat er geen significantie vertragingen zullen ontstaan maar laat tevens weten dat het nog een grote uitdaging wordt.

Air Defender

De militaire oefening, ‘Air Defender 2023’, start op 12 juni en duurt tot 23 juni waarbij er op verschillende plekken in het Duitse luchtruim wordt geoefend. NAVO-leden sturen dan bijna tweehonderd vliegtuigen naar verschillende vliegbases. Enkele vliegtuigen opereren tijdens de grote training vanuit hun thuisland, zoals Nederlandse F-16’s vanaf vliegbasis Volkel. ‘De oefening is bedoeld om te dienen als een oefenscenario voor geallieerde luchtmachten, waarbij luchtduellen worden gesimuleerd’, aldus de Bundeswehr.

Zeldzaam

Een NAVO-oefening van deze schaal is uiterst zeldzaam. Air Defender 2023 is volgens de Bundeswehr de grootste oefening ooit in de geschiedenis van de NAVO. Net als de ‘Frisian Flag‘ is de aanstaande oefening erg in trek bij luchtvaartliefhebbers en spotters. Deelnemende luchtmachten zetten namelijk vliegtuigen in die zeer populair en soms ook zeldzaam zijn. De Amerikaanse luchtmacht stuurt bijvoorbeeld bijna twintig befaamde A-10 Thunderbolt-toestellen naar Duitsland. Ook worden er tientallen F-15 Eagles en F-18 Hornets verwacht.