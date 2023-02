Dublin Airport kort gesloten door drone

Dinsdag was de luchthaven van Dublin een halfuur gesloten omdat er een drone was gespot in het luchtruim nabij het vliegveld.

Dinsdagavond legde Dublin Airport de operatie een halfuur lang stil ‘in overeenstemming met onze veiligheidsprotocollen’. De politie werd vervolgens gelijk ingeschakeld om de drone en de piloot op te sporen. Alle vluchten konden, zij het met vertraging, alsnog landen of vertrekken.

Dublin Airport stelt dat er strenge straffen moeten volgen voor iedereen die schuldig wordt bevonden van illegaal dronegebruik. Volgens de luchthaven moet de Ierse Defensie ingrijpen en drones neerhalen in geval de vliegveiligheid wordt bedreigd. Eamon Ryan, De Ierse minister van Transport, zei eerder dat iedereen die met een drone in de buurt van de luchthaven vliegt ‘een enorm risico neemt met zijn eigen vrijheid’. Het vliegveld wijst na het incident dronegebruikers nogmaals op de regel dat het illegaal is om met een drone binnen vijf kilometer van een luchthaven te vliegen.

Ryanair

Ryanair dringt ook aan om met een oplossing te komen tegen de vele drones rond Dublin. ‘Het ministerie van Transport moet iets doen om de belangrijkste luchthaven van Ierland te beschermen tegen deze droneverstoringen. Het is onaanvaardbaar dat meerdere Ryanair-vluchten en honderden passagiers opnieuw te maken hebben gehad met vertragingen. Dublin Airport was voor de vijfde keer in vier weken tijd gesloten omdat er nog steeds geen oplossing is gevonden tegen het dronegebruik’, aldus een woordvoerder van de maatschappij.

Nederland

Nederlandse luchthavens hebben in vergelijking met Dublin Airport vooralsnog weinig last van droneverstoringen. Eerder deze maand was het wel twee keer raak op Vliegbasis Woensdrecht. De tweede keer zorgde een man met zijn drone voor een bijna-botsing tussen het apparaat en een Chinook-helikopter van de Koninklijke Luchtmacht.