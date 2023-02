Europese Commissie verdeeld over groene luchtvaart

De Europese Commissie twijfelt om de luchtvaart op de lijst met duurzame investeringen te zetten. Mocht dat gebeuren dan krijgt de sector een ‘groen’ label. Maar niet iedereen kan zich daarin vinden.

Dit jaar wordt de taxonomie van de Europese Unie mogelijk uitgebreid. De taxonomie is een lijst van van klimaat- en milieuvriendelijke investeringen die is ontworpen om het makkelijker te maken voor investeerders om te kiezen voor een groen en milieuvriendelijk bedrijf of sector. Binnen de luchtvaart wordt gemeend dat deze bedrijfstak ook op die lijst moet staan. Er wordt namelijk veel gedaan om de sector te verduurzamen, al gaat het niet heel snel en zullen er op de korte termijn weinig emissievrije vliegtuigen op de markt komen. Veel mensen vinden de verduurzaming van de luchtvaart ook erg belangrijk en stellen dat dit sneller moet gebeuren.

De Commissie schijnt nu verdeeld te zijn over het groen verklaren van bepaalde investeringen in de luchtvaart. Sommige leden zijn voorstander in geval aan strikte milieunormen wordt voldaan, terwijl anderen tegen het geven van een klimaat- en milieuvriendelijk label zijn aan een sector die nog altijd verantwoordelijk is voor zo’n twee tot drie procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.

Transitie

De vraag binnen de Commissie is nu of ze een dergelijk label moeten toekennen aan vliegtuigen die momenteel worden gebouwd, om een ​​snellere transitie te stimuleren. Volgens verschillende luchtvaartorganisaties is het van groot belang dat de sector wordt opgenomen in de taxonomie. Het wordt anders een grote uitdaging om verduurzamingsprojecten te financieren, wat kan leiden tot een forse vertraging van de verduurzaming van de luchtvaart.

Tussenweg

Voor sectoren zoals de luchtvaart die voorlopig geen emissievrije technologieën op grote schaal beschikbaar hebben, biedt de Europese Unie een ‘transitie’-label voor investeringen die voldoen aan bepaalde ‘best-in-class’-criteria. Verschillende adviseurs drongen bij Brussel er vorig jaar op aan dit label te verstrekken aan investeringen. Een investering ontvangt dit label bijvoorbeeld al zodra een vliegtuig een verouderde machine met een hogere uitstoot in de vloot vervangt. De Commissie heeft ondanks de dringende aanvragen nog geen definitief besluit genomen.