KLM behaalt belangrijke mijlpaal: ‘Trots op het team’

KLM heeft begin dit jaar een succesvolle motortest uitgevoerd waarbij 100 procent Sustainable Aviation Fuel (SAF) gebruikt werd.

De test werd uitgevoerd in samenwerking met motorfabrikant CFM en brandstofproducent Neste. Er werd gebruik gemaakt van een CFM56-motor en de duurzame brandstof werd geproduceerd op basis van gebruikt frituurvet. Volgens KLM toont de succesvol verlopen test aan dat veilig gebruik gemaakt kan worden van 100 procent duurzame brandstof. De maatschappij noemt de test een kleine maar belangrijke stap in de goede richting als het gaat om de verdere verduurzaming van de sector. Op dit moment is het gebruik van SAF goedgekeurd voor alle vliegtuigen, maar alleen in mengsels met conventionele kerosine van maximaal 50 procent. Voordat er volledig op SAF gevlogen mag worden moet er nog veel onderzoek naar de veiligheid gedaan worden, waardoor dergelijke motortesten van groot belang zijn.

‘We zijn trots op het team van Engineering & Maintenance en dankbaar voor hun inzet tijdens dit project. Deze motortest helpt KLM meer te leren over het gebruik van SAF en het verduurzamen van de sector’, zegt Ton Dortmans van KLM. Ook Gaël Méheust, CEO van CFM International, is verheugd: ‘We zijn enthousiast om onderdeel te mogen uitmaken van dit belangrijke project. Als motorenfabrikant werken we continu aan geavanceerde technologieën voor een duurzamere toekomst, maar het gebruiken van SAF is iets wat we nu al kunnen doen. Onze hoop is dat deze tests de weg vrijmaken voor wettelijke goedkeuring van 100 procent SAF over de hele linie.’ De motortest met 100 procent SAF © KLM

Uitdaging

De uitdaging zit momenteel vooral in de beperkte beschikbaarheid van SAF. Afgelopen jaar begon KLM met het bijmengen van 0,5 procent SAF op alle vluchten vanaf Schiphol. Sinds 1 januari gaat het standaard om 1 procent. Het is de bedoeling dat er in 2030 wereldwijd tien procent bijgemengd wordt. In de tussentijd krijgen reizigers ook de gelegenheid om zelf een extra hoeveelheid duurzame brandstof bij te kopen bij het boeken van vliegtickets. Ondertussen zet KLM zich naar eigen zeggen in op het opschalen van de productie van SAF, onder meer door de brandstof ver van tevoren al in te kopen.