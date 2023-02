Schiphol stelt reizigerslimiet in wegens meivakantie

Schiphol liet dinsdag weten dat er een limiet komt op het aantal reizigers in de meivakantie. Zo probeert de luchthaven lange rijen te voorkomen.

Met de preventieve maatregel wil Schiphol voorkomen dat er chaos en lange rijen ontstaan bij de check-in, security en paspoortcontrole. De limiet houdt in dat er vijf procent minder stoelen geboekt kunnen worden. In de meivakantie zal het passagiersaantal op piekdagen rond de zeventigduizend liggen. Dat is een forse stijging ten opzichte van vorig jaar, toen het reizigersaantal veertien procent lager lag in de vakantie.

De reizigerslimiet geldt alleen voor de ochtendpieken. Schiphol geeft aan dat dit het drukste moment is van de dag, en dat het risico op lange rijen dan het grootst is. Luchtvaartmaatschappijen kunnen er in deze periode voor kiezen minder passagiers mee te nemen of vluchten te annuleren. KLM heeft al aangegeven geen vluchten te annuleren. Begin februari kondigde de luchthaven al aan dat er mogelijk een reizigerslimiet wordt ingesteld tijdens de vakantieperiode.