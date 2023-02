Formule 1 gaat voor grote deal met andere airline

Het hing al even in de lucht, maar nu is de kogel door de kerk: Qatar Airways wordt een grote sponsor van de Formule 1.

De luchtvaartmaatschappij en de organisatie van de Formule 1 maakten de meerjarige sponsordeal woensdag bekend op het Motorsport Festival in de Qatarese hoofdstad Doha. Qatar Airways, dat al meerdere jaren op rij de prestigieuze Skytrax Airline of the Year-titel houdt, wordt in de eerste plaats F1’s Global Airline Partner. Bovendien zal de maatschappij dit jaar drie Grand Prix-races sponsoren: die in Qatar, die van Imola en die in Hongarije.

De afgelopen tien jaar was concurrent Emirates de vliegpartner van de sport waarin Max Verstappen de afgelopen twee jaar wereldkampioen is geworden. Hoeveel Qatar Airways voor de sponsoring betaalt is niet bekendgemaakt, maar bij Emirates zou het om zo’n 25 miljoen euro per jaar zijn gegaan. ‘Zowel Qatar Airways als Formula 1 zijn wereldwijde merken die een passie voor innovatie, precisie en luxe delen. Als merk geloven we in de kracht van sport om mensen te verenigen’, zegt Akbar Al Baker, CEO van de luchtvaartmaatschappij. ‘Met 23 stops in het wereldkampioenschap van 2023 is F1 een wereldwijde sport waarvoor een Global Airline Partner nodig met een uitgebreid netwerk over de hele wereld.’