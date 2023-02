Nederlandse F-35’s weer in actie tegen Russisch vliegtuig

Voor de derde keer hebben Nederlandse F-35’s die zijn gestationeerd in Polen, een Russisch vliegtuig onderschept dat boven de Oostzee vloog. Defensie meldt dat het ging het om een IL-20M Coot-A. Het verkenningsvliegtuig is door de piloten van de Koninklijke Luchtmacht het luchtruim uit begeleid.

Sinds de stationering begin deze maand van Nederlandse gevechtsvliegtuigen in Polen is het drie keer voorgekomen dat zij een of meerdere Russische vliegtuigen moesten onderscheppen. De Nederlandse luchtmacht heeft tijdelijk acht F-35’s gestationeerd staan op vliegbasis Malbork in het noorden van Polen. Deze F-35’s bewaken de komende twee maanden het oostelijk deel van het NAVO-luchtruim tegen de Russische dreiging.

Vier F-35’s worden vanaf die basis ingezet voor de bewaking van het NAVO-luchtruim boven Oost-Europa. Gedurende februari en maart staan de F-35’s onder NAVO-commando. Dat gebeurt niet voor het eerst. Nederland leverde vorig jaar april en mei ook F-35’s voor dezelfde opdracht. Toen gebeurde dat vanuit Bulgarije. Minister-president Mark Rutte ging toen bij het luchtmachtdetachement op bezoek. De toestellen kunnen binnen enkele minuten de lucht in om een vliegtuig te onderscheppen, bijvoorbeeld wanneer dit zich niet identificeert of zonder toestemming het luchtruim nadert.

De andere vier straaljagers doorlopen een trainingsprogramma met NAVO-bondgenoten. Daarbij gaat het om zogeheten vigilance-activiteiten.