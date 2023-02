Topfoto: selfie in een U-2

In China wordt het hysterie genoemd, in de Verenigde Staten worden ze door iedereen gevolgd: de ballonnen. Nu heeft de Amerikaanse luchtmacht een foto gepubliceerd van een piloot die vanuit een Lockheed U-2-spionagevliegtuig een selfie maakte met een ballon in beeld.

Dagenlang hield hij niet alleen de Verenigde Staten, maar ook de wereld in spanning. Een vermeende Chinese spionageballon vloog eerder deze maand over de Verenigde Staten en dit bleef niet zonder gevolgen. Delen van het luchtruim moesten gesloten worden voor de burgerluchtvaart en de ballon werd later in opdracht van Biden door een F-22 Raptor neergeschoten. Nu is door de U.S. Air Force (USAF) bekend gemaakt dat de ballon voordat die werd neergeschoten, werd gemonitord door U-2’s.

U-2

De U-2, die de bijnaam Dragon Lady heeft, is het enige vliegtuigtype van de Amerikaanse luchtmacht dat in staat is op te klimmen naar de hoogten waarop de ballon vloog. De Chinese ballon, die volgens Washington een diameter had van zo’n zestig meter, vloog op een hoogte van 18 à 21 kilometer. Al sinds 1955 maakt de U-2, een coproductie van de USAF, de CIA en Lockheed, onderdeel uit van het arsenaal van de Amerikanen. Het toestel kan een hoogte bereiken van ruim 21 kilometer en op die hoogte 4800 kilometer afleggen. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog in de 1960 won de Dragon Lady internationaal aan bekendheid doordat de U-2 van piloot Gary Powers werd neergeschoten tijdens een spionagevlucht boven de Sovjet-Unie. Het proces tegen de piloot gebruikten de Sovjets voor propaganda.

Hoewel het toestel dus al even meegaat blijkt het belang van de U-2 wederom. Al jaren wordt overwogen de U-2 met pensioen te sturen als onderdeel van moderniserings- of bezuinigingsprogramma’s. Voorlopig is er echter nog geen opvolger met dezelfde capaciteiten, dus blijft de Dragon Lady nog in dienst.