Zeldzame 727 op Eelde en ondergrondse vliegbases | Podcast

Goof en Goot, dat vliegt natuurlijk weer alle kanten op. Maar voor je gaat luisteren: Paul Reijnen die wij noemen was natuurlijk Paul van de Ven, sorry Paul! We razen van de zeer zeldzame Boeing 727 op Eelde naar de razend succesvolle businessmodellen van Cor en Don, én Martin. Van ondergrondse vliegbases in Iran naar een brutaal binnenvliegende adelaar in een toevallig passerende Cessna. De fonkelnieuwe cursus ‘omgaan met vliegschaamte’ komt even aan de orde. En als het niet gekker lijkt te kunnen: de door de wetgever afgedwongen omdraai-plekken op Vliegveld Twente… ten behoeve van Boeings & Airbussen die nooit meer zullen of kunnen opstijgen! Wel, om hier nog iets van te begrijpen zult u ‘m toch écht even moeten beluisteren: Goof en Goot Podcast Numero 31.

De podcast die niet altijd to the point is of blijft, die vaak ergens over gaat maar regelmatig ook niet, die soms de kant èn de wal raakt, en soms ook beide, en geregeld geen van beide, en die u thuisbezorgd wordt door airshow-commentator Goot en stukjesschrijver Goof, in afwachting van uw commentaar via [email protected].

Beluister alle afleveringen van Goof en Goot hier!