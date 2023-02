Russisch Aeroflot zet fors in op Turkije

Sinds de Russische invasie in Oekraïne is het vakantie- en vluchtenaanbod voor Russen enorm geschronken. Turkije laat nog altijd wel Russische vluchten toe en wordt deze zomer veel vaker aangevlogen door Aeroflot dan normaal.

Momenteel vliegt de Russische luchtvaartmaatschappij één keer per dag van Moskou naar Antalya met een Boeing 737 of Airbus A320. Vanaf 26 maart wordt er een extra vlucht toegevoegd in het vluchtschema. Vanaf mei wordt het aantal dagelijkse vluchten verder opgeschroefd tot zelfs vijf of zes per dag, die allemaal worden uitgevoerd door een Boeing 777 of een Airbus A330.

Het komt niet als een verrassing dat Aeroflot de vluchtenfrequentie flink verhoogt. Russen waren altijd al belangrijke reizigers voor Turkije. Sinds de start van de oorlog in Oekraïne is het aantal Russische toeristen die het land bezoeken nog eens fors gestegen, omdat het door alle opgelegde sancties bijna niet mogelijk is naar andere landen te vliegen vanuit Rusland. De Turkse kustgebieden zijn met name in trek bij Russische reizigers omdat veel hotelpersoneel ook Russisch spreekt. Tevens zijn de menukaarten in restaurants in het Cyrillisch te lezen en hebben vijf grote Turkse banken zich aangesloten bij het betalingssysteem Mir, het Russische alternatief voor het westerse Swift-systeem.

Kritiek

De vluchten van onder andere Aeroflot naar Turkije zorgden al eerder voor discussie tussen de Verenigde Staten en de Turkse regering. Een kwart van alle Russische internationale vluchten gingen vorig jaar naar Turkije. De VS waarschuwde het land daar al eerder over en eist dat ze moeten stoppen met het toelaten van vluchten uit Rusland.