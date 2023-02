Boeing moet wéér stoppen met leveringen 787’s

Boeing heeft de leveringen van nieuwe 787 Dreamliners op last van de FAA tijdelijk moeten onderbreken.

De FAA wil dat Boeing ‘aanvullende analyses’ uitvoert op een onderdeel van de romp van de 787’s, zo liet de Amerikaanse luchtvaartautoriteit donderdag weten. De leveringen worden stopgezet totdat de FAA tevreden is met de oplossing voor het probleem. Boeing zegt zelf bij het doornemen van de certificeringspapieren een ‘analysefout van onze leverancier’ ontdekt te hebben met betrekking tot de forward pressure bulkhead, een onderdeel van de romp van het vliegtuig. Spirit AeroSystems, de leverancier in kwestie, lijkt het vooralsnog niet eens met die lezing: ‘Op basis van de informatie die we momenteel hebben en onze gesprekken met Boeing tot nu toe, denken we dat het te vroeg is om te beweren dat er een ‘analysefout’ is gemaakt door Spirit’, stelt het bedrijf in een statement.

In de tussentijd liggen de leveringen stil: ‘We hebben de FAA ingelicht en de 787-leveringen stopgezet terwijl we werken aan de benodigde analyses en documentatie’, aldus Boeing. Het is bepaald niet de eerste keer dat de Amerikaanse vliegtuigbouwer de leveringen van nieuwe Dreamliners moet onderbreken. Door problemen met onderdelen en kwaliteitscontroles mochten er tot afgelopen augustus in totaal bijna twee jaar lang geen nieuwe toestellen worden afgeleverd aan klanten. Ook KLM werd door de leveringsproblemen geraakt en moest ruim twee jaar wachten op haar nieuwe Dreamliners. Sinds september zijn er drie toestellen geleverd. De maatschappij heeft er nu nog twee in bestelling.