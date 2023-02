Bommelding: urenlang geen vliegverkeer Eindhoven

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport is vrijdagmiddag urenlang stilgelegd vanwege een verdachte situatie op een inkomende Transavia-vlucht.

Het zou gaan om Transavia-vlucht HV5234 uit Praag. De vlucht, die uitgevoerd werd met een Boeing 737-800, landde vrijdagmiddag met 141 passagiers en zes crewleden iets voor 15:00 uur op de luchthaven van Eindhoven. Als gevolg van de bommelding staat het vliegtuig, conform protocol met draaiende motoren, op het militaire gedeelte van het vliegveld. Hulpdiensten rukten massaal uit vanwege de verdachte situatie. Tot zeker 17:00 uur vindt er geen vliegverkeer plaats van en naar Eindhoven Airport. Meerdere vluchten worden omgeleid naar andere luchthavens, zoals Schiphol, Maastricht en Brussel.