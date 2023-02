Kabinet komt Schiphol geenszins tegemoet

Het kabinet houdt vast aan de krimp van Schiphol naar 440.000 vliegbewegingen per jaar, waar de luchthaven zelf niet naar minder dan 460.000 bewegingen wil.

‘We gaan terug naar 440.000 vluchten. De eerste stap is 460.000 vluchten vanaf november dit jaar. En ik vind het zeer te prijzen dat Schiphol dan zegt: daar werken we gewoon aan mee. Voor de volgende stap begint de procedure binnenkort. Maar het kabinet gaat daar wel mee door’, zei minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag tegenover ANP.

Eerder deze week gaf Schiphol aan zich gedeeltelijk neer te leggen bij de krimpplannen van het kabinet, ondanks de grote bezwaren die er bij de rest van de luchtvaartsector alsmede het bedrijfsleven zijn. De luchthaven wil echter dat het jaarlijkse aantal vliegbewegingen niet verder afneemt dan naar 460.000. Bovendien zou de krimp tijdelijk moeten zijn, en zou groei met ‘stillere en schonere’ vliegtuigen mogelijk moeten zijn door een jaarlijks maximum van hinder en uitstoot te hanteren in plaats van een vast aantal vliegbewegingen. Minister Harbers geeft aan dat er in de toekomst inderdaad gekeken zal worden naar de milieubelasting in plaats van het aantal vluchten. Echter, de uitstoot die bij een maximum van 440.000 vliegbewegingen hoort zal in de toekomst dan het nieuwe plafond op Schiphol worden.