Lelystad Airport heeft meer stikstofrechten dan nodig

Bij de uitkoop van drie boerderijen heeft Lelystad Airport afgelopen jaar meer stikstofrechten verkregen dan het voorlopig nodig heeft.

Het vliegveld beschikt over voldoende stikstofrechten voor zijn eerste uitbreidingsfase naar maximaal 10.000 vliegbewegingen. De luchthaven wil de uitstootrechten die het zelf niet nodig heeft weer teruggeven aan agrarische bedrijven in Flevoland en Gelderland, die door de stikstofcrisis veelal in onzekerheid verkeren over hun toekomst. Dat zei Jan Eerkens, die als directeur van Lelystad Airport het volste vertrouwen zegt te hebben in de opening ervan, donderdag tijdens de aftrap van het vijftigjarig jubileum van het vliegveld. Voor de vervolguitbreiding naar 45.000 vliegbewegingen, die overigens niet voor eerder dan 2040 in de planning staat, zou de luchthaven wel weer extra stikstofrechten hebben.

Eind vorig jaar kondigde de Schiphol Group aan meerdere boerenbedrijven te hebben uitgekocht om zo meer stikstofruimte voor zowel Lelystad Airport als Schiphol zelf te verkrijgen. Voor Schiphol zou het gaan om een aantal veehouders in Noord- en Zuid-Holland en Utrecht. Ten behoeve van Lelystad zijn enkele boeren uitgekocht rond het Naardermeer en op de Veluwe. Het is de bedoeling dat beide luchthavens door de verkrijging van de uitstootrechten voldoen aan de voorwaarden voor een natuurvergunning. De opkoop van stikstofrechten door bedrijven is overigens niet onomstreden. Niet alleen omdat het de prijzen omhoog zou drijven, maar ook omdat de mate van regie die vanuit de overheid gevoerd kan worden ermee beperkt wordt.