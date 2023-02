An-225 herdacht: ‘Met de prachtige naam Mrija’

Het is bijna een jaar geleden dat tijdens een Russische aanval op de Oekraïense luchthaven Hostomel, dat ook wel bekendstaat als Antonov Airport, de Antonov An-225 vernietigd werd. Bij defensieminister Kasja Ollongren bleef dit niet onopgemerkt.

24 februari vorig jaar begon de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Zo’n drie dagen later deden geruchten de ronde dat het grootste vliegtuig ter wereld vernietigd zou zijn, wat algauw door de Oekraïense overheid werd bevestigd. Dit nieuws kwam bij menigeen koud op het dak, zo ook bij Ollongren. ‘Komende dinsdag is het een jaar geleden dat Rusland die andere nationale trots van Oekraïne verwoestte: het grootste vliegtuig ter wereld, de Antonov An-225 met de prachtige naam ‘Mrija’, wat ‘droom’ betekent’, herdacht ze in een toespraak op de bijeenkomst Atlantische Commissie van 23 februari in Den Haag. Ze sprak verder over de oorlog in Oekraïne, de toekomst van de Europese veiligheid en de rol van Nederland.

Bouw vanieuwe An-225

Na de vernietiging bleef de An-225 enige tijd in puin liggen. Reden daarvoor was dat men dacht dat het toestel weer luchtwaardig kon worden gemaakt. Toen geconstateerd werd wat nog daadwerkelijk van de machine over was, verdween het laatste sprankje hoop. Ondanks dat liet Oekraïne zich niet uit het veld slaan. Buiten dat het land haar soevereiniteit verdedigt, gaf de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan een nieuwe Mrija te willen bouwen. Hij stelde dat het vliegtuig symbool staat voor het imago van Oekraïne. Ook worden de gesneuvelde beroepspiloten met de bouw geëerd. Die bouw werd uiteindelijk in november bevestigd door de directeur van Antonov Airlines. Volgens Ollongren geeft Oekraïne hiermee een statement af van een land dat niet opgeeft. ‘Oekraïne zwoer het vliegtuig te herbouwen, maar vooral de droom waar te maken van een sterk, vrij en democratisch Oekraïne’, vervolgde de defensieminister die zelf de vernietigde An-225 op Hostomel Airport bezocht.