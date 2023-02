KLM-topvrouw boos: ‘Daar gaat het niet om’

Het kabinet komt Schiphol enigszins tegemoet met de krimpplannen. KLM-topvrouw Marjan Rintel is daarover desondanks niet te spreken.

Al afgelopen zomer kwam het nieuws naar buiten dat Nederlands grootste luchthaven de komende jaren moet krimpen. In plaats van de beoogde groei naar 620.000 vluchten per jaar zoals in het luchtvaartnota 2020-2050 stond, reduceert die naar 440.000. Althans, dat was de bedoeling. Het kabinet stelde dat deze week bij naar 460.000. Dat is in de ogen van Rintel alsnog onacceptabel. Vooral de manier waarop spreekt haar niet aan. ‘Eerst moet gekeken worden naar alternatieven voordat het mes in het aantal vliegbewegingen gaat. Krimp is geen doel op zich. Het gaat niet om het aantal vliegbewegingen, het gaat om minder CO2 en geluid’, zegt de voormalig CEO van de NS bij De Telegraaf.

Rintel ziet alternatief

Dat alternatief zou volgens Rintel de vlootvernieuwing kunnen zijn. Naast dat KLM de duurzamere Dreamliners naar Amsterdam haalde, investeerde de Air France-KLM in december 2021 in nieuwe toestellen van vliegtuigbouwer Airbus. Het concern bestelde toen honderd A320- en A321neo-vliegtuigen die met ingang van eind 2023 de huidige Boeing 737-machines gaan vervangen. De duurzamere toestellen produceren tot vijftig procent minder geluid dan de 737 en het brandstofverbruik reduceert met vijftien procent. Ten opzichte van 2018 stoot de nieuwe vloot volgens Rintel zelfs 25 procent minder CO2 uit. ‘Wij hebben perspectief nodig om deze investeringen te kunnen doen. Krimp is dat niet. En de inzet van Schiphol van 460.000 starts en landingen vind ik een glijdende schaal naar de 440.000 die Harbers wil. We willen geen negatieve spiraal’, vervolgt de KLM-topvrouw.

Zwaardere vliegtuigen

Reden voor de krimp was onder meer de geluidsoverlast. Rintel stelt dat de krimp daarvoor niet de oplossing is. In plaats van dat lichtere toestellen frequent per dag naar Schiphol vliegen, moeten luchtvaartmaatschappijen snijden in het aantal vluchten en zullen ze naar verwachting grotere machines inzetten wat op hun beurt weer voor meer CO2-uitstoot en geluidsoverlast zorgt. ‘Daarom is ons alternatieve plan een betere oplossing’, concludeert de CEO van KLM stellig.