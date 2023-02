KLM-medewerker op staande voet ontslagen

Een 59-jarige werknemer van KLM is ontslagen, omdat hij een iPad mee naar huis nam die niet van hem was.

Afgelopen vrijdag hoorde hij het oordeel. 5 oktober vorig jaar werd de medewerker die werkzaam was op de afdeling Operations van KLM Catering Service, op staande voet ontslagen naar aanleiding van het voorval. Sinds 2001 was hij in dienst en hield hij zich bezig met het sorteren van trolleys en containers voorafgaand aan vluchten en erna. Eind september was de werknemer daarmee ook bezig. Hij vulde die dag containers bij en een collega kwam in een daarvan een iPad tegen. Die overhandigde het apparaat aan de 59-jarige die de iPad vervolgens meenam naar huis. Dat leidde tot zijn ontslag. De werknemer stapte daarop naar de rechter met de bedoeling dit terug te draaien. Hij zou tegen twee ‘security investigators’ hebben gezegd dat hij wist dat hij de iPad niet had mogen meenemen zonder de leidinggevende daarvan op de hoogte te stellen. Voor KLM was de handeling echter voldoende reden om de samenwerking per direct te beëindigen.

Zitting

12 januari vond de zitting plaats. Tijdens de rechtszaak vulde KLM Catering Service aan dat het ontslag rechtsgeldig is, omdat de 59-jarige de iPad onrechtmatig toe-eigende. Tevens beargumenteerde zij dat het meenemen van de iPad in strijd is met de Gedragscode van de afdeling. Volgens KLM Catering Service gold dit beleid al twintig jaar en zou de werknemer daarvan op de hoogte zijn. In eerste instantie zei de 59-jarige dat het om een kapotte iPad ging, maar stelde dat later bij in de zin dat hij een inschattingsfout maakte. Verder zei hij dat hij geen verkeerde bedoelingen had en sinds dat hij in dienstverband bij KLM trad goed functioneerde. De medewerker sloot af dat het gezien zijn leeftijd moeilijk is een nieuwe baan te vinden.

Oordeel

De rechter stelde KLM Catering Service in het gelijk. Hij geeft aan dat het meenemen van een iPad niet aangemerkt kan worden als een ‘minimum vergrijp’. Een iPad kan mogelijk gegevens bevatten die niet voor iedereen toegankelijk zouden moeten zijn. Daarmee werd het verzoek het ontslag terug te draaien afgewezen.