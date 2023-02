Twee incidenten op één A320-vlucht

Eén motor van een Airbus A320 van Thai Smile viel afgelopen woensdag uit waarna het toestel bij de landing te maken kreeg met een tail strike.

Het betrof vlucht WE207 vanuit Bangkok onderweg naar Phuket, een andere Thaise stad circa 900 kilometer verwijderd van de hoofdstad. Rond de klok van twaalf uur ’s middags lokale tijd steeg de machine, registratie HS-TXG, op. De gehele vlucht verliep vlekkeloos. Pas toen de piloten de landing inzetten, deden de problemen zich voor.

Tail strike bij A320 van Thai Smile tijdens landing in Phuket © Flightradar24.com

Tail strike bij landing

Tijdens de daling viel één van de motoren door een vooralsnog onbekende reden uit. Phuket was op dat moment de dichtstbijzijnde luchthaven om een ongeplande landing te maken. De vliegers zetten de daling richting de eindbestemming dan ook voort. De A320 maakte uiteindelijk een harde landing met als gevolg dat de achterkant van het toestel de landingsbaan schraapte, een tail strike. In sommige gevallen komt dit eveneens voor bij take-off. De machine rolde na het contact met de landingsbaan zonder problemen uit. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het is niet bekend of het vliegtuig schade opliep. Phuket Information Centre plaatste echter op Facebook dat het toestel na de tail strike wachtte op inspectie en reparatie. Volgens gegevens van Flightradar24 stond de A320 echter drie dagen na de incidenten nog aan de grond.

Wel schade aan landingsbaan

Hoewel het toestel van Thai Smile na de tail strike richting de gate taxiede, kwam de landingsbaan er volgens Asean Now niet zonder kleerscheuren vanaf. Als gevolg van de harde landing ontstonden scheuren in de baan. Daardoor moest de enige startbaan van de luchthaven van Phuket noodgedwongen één uur sluiten wegens reparaties. Als gevolg daarvan liepen twintig vluchten vertraging op.