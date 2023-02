Waarom vliegt Ajax zo vaak met TUI?

Afgelopen week reisde Ajax met een 767 van TUI vanuit Amsterdam naar Berlijn voor een Europa Leaguewedstrijd tegen FC Union Berlin (3-1-verlies). De vraag rijst waarom de Amsterdamse voetballers zo vaak met die luchtvaartmaatschappij reizen?

Reden: Ajax en reisorganisatie Kras tekenden in 2014 een overeenkomst. TUI Nederland is een moederbedrijf van Kras en verzorgde sindsdien het vervoer naar Europese wedstrijden en trainingskampen buiten Nederland. Aan boord mogen zowel de spelers, als staf, directie, sponsoren, business members en pers plaatsnemen. In eerste instantie was de club uit Amsterdam voor vijf jaar verbonden aan Kras, maar in 2018 werd de bestaande overeenkomst opengebroken en met vijf jaar verlengd. TUI is daardoor tot minimaal 2024 Official Travel Partner van Ajax. Voorheen verzorgde Oad Reizen het vervoer van de Amsterdamse voetballers, maar wegens ‘acuut geldtekort’ ging de reisorganisatie in 2013 failliet. Ondanks dat bleef Oad Bus wel de vaste buspartner van Ajax tot in ieder geval juni 2020. #Ajax & @TUINederland breiden partnership uit en verlengen met 5 jaar! 🍾🤝 pic.twitter.com/KV5PCgwkqh— AFC Ajax (@AFCAjax) December 14, 2018

Vertrek vanaf Schiphol

Ajax vertrok de afgelopen jaren zowel vanaf een gate op Schiphol als vanaf Schiphol-Oost. Bij die eerste checken de Amsterdamse voetbalspelers gewoon in bij de counters in de vertrekhal waarna ze de douane passeren en wachten in de gate; bij die tweede gaat het ietwat anders. Dan rijdt de spelersbus het platform van Schiphol-Oost op om precies voor het vliegtuig te stoppen. Het gezelschap stapt het toestel in waarna het regelmatig vanaf de Oostbaan, de kortste startbaan van Schiphol, vertrekt. Ajax vertrok voor de Champions Leaguewedstrijd tegen Liverpool (2-1) vanaf Schiphol-Oost © AFC Ajax

Samenwerking op verschillende vlakken

Naast het vervoer zorgt TUI in samenwerking met Ajax voor Camps & Clinics op TUI Resorts. Hierdoor kunnen fans op meerdere plekken ter wereld kennismaken met de trainingsaanpak van Ajax. ‘We staan voor langdurige samenwerkingen en dit partnership is daar een goed voorbeeld van. Mede dankzij deze overeenkomst kunnen we bovendien blijven groeien’, zei Menno Geelen, commercieel directeur van Ajax, toen de Amsterdamse club en TUI in 2018 de samenwerking vroegtijdig verlengden. Oók TUI sprak vol lof over de verlenging. ‘Ik ben enorm trots dat we deze samenwerking niet alleen verlengen maar ook uitbreiden. Ook op marketingvlak gaan we meer samenwerken. Ik ben ervan overtuigd dat deze vernieuwde samenwerking de komende jaren mooie, sportieve initiatieven gaat opleveren’, aldus Arjan Kers, toentertijd general manager TUI Nederland en inmiddels voorzitter van ANVR.

Tevens regelde TUI in 2017 elf vliegtuigen om de Ajax-selectie en haar supporters naar de Europa League-finale tegen Manchester United (0-2-verlies) in Stockholm te brengen. Zij huurde andere toestellen van het type 737 (Corendon), 757 (Titan) en 747 (Corsair en Wamos) in. De fans checkten toen in de vertrekhallen van Schiphol in, maar werden vervolgens met bussen naar Schiphol-Oost gebracht.