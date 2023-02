787 krijgt na ongeplande landing ook nog mankement

Een Boeing 787 van Jetstar maakte afgelopen zaterdag lokale tijd een ongeplande landing in Alice Springs (Australië) wegens een medisch noodgeval.

De machine, registratie VH-VKB, vertrok rond de klok van 21:45 uur vanuit Bangkok onderweg naar Melbourne. Tijdens de vlucht vond een ongespecificeerd medisch noodgeval plaats. De 787 moest daardoor een ongeplande landing maken op de luchthaven van Alice Springs. Het toestel arriveerde daar 7:20 uur. Driehonderd passagiers zaten daarna zeven uur lang vast in het vliegtuig. Reden daarvoor was dat op de luchthaven van Alice Springs alleen binnenlandse vluchten uitgevoerd worden en dat het vliegveld daardoor niet over douanefaciliteiten beschikt. Onder meer Qantas en Virgin Atlantic verbinden Alice Springs met bijvoorbeeld Adelaide, Darwin en Sydney.

Een medisch noodgeval leidde ertoe dat de 787 een ongeplande landing in Alice Springs maakte © Flightradar24.com

Lange zit in 787

De sfeer in de 787 werd gedurende de wachttijd er niet beter op. Passagiers kregen naar verluidt weinig eten en drinken en het entertainmentsysteem was uitgeschakeld. Tevens deden zich problemen met de airconditioning voor. William Kiss, een van de inzittenden, zei dat ‘de stemming in het vliegtuig ongelukkig was’. ‘Mensen willen gewoon wat frisse lucht. We zitten nu al bijna veertien uur in dit vliegtuig, inclusief de vliegtijd’, reageerde hij op het moment dat hij met driehonderd anderen vastzat in het toestel tegenover 9News.

Nieuw toestel ingevlogen

Alsof de omstandigheden nog niet vervelend genoeg waren, kreeg de 787 ook nog eens te maken met een elektrische storing. Details daarover zijn niet bekend. Jetstar vloog een nieuw toestel vanuit Melbourne in voor het resterende gedeelte van de vlucht. Na zeven uur te hebben vastgezeten, konden de passagiers eindelijk tóch nog het vliegtuig verlaten om over te stappen in de vervangende machine. Volgens Flightradar24 landde deze 787, registratie VH-VKE, 16:45 uur lokale tijd op het vliegveld van Alice Springs. Iets minder dan drie uur later konden de reizigers hun reis eindelijk vervolgen. De VH-VKB stond een dag na de ongeplande landing volgens Flightradar24 nog steeds aan de grond in de stad in het midden van Australië.