Russisch surveillancevliegtuig in Belarus verwoest

Een Russisch Beriev A-50 militair surveillancevliegtuig is ernstig beschadigd geraakt bij een drone-aanval op een vliegveld nabij de Wit-Russische hoofdstad Minsk, melden Wit-Russische partizanen en leden van de verbannen oppositie.

“Het waren drones. De betrokkenen bij de operatie zijn Wit-Russisch”, aldus Alexandr Azarov, leider van de Wit-Russische antiregeringsorganisatie BYPOL, zondag kort en bondig via Telegram en op het in Polen gevestigde nieuwskanaal Belsat. “Ze zijn nu veilig, buiten het land.”

Vanuit allerlei hoeken klinken geluiden die wijzen op de succesvolle vernietiging van een Russisch vliegtuig in Belarus door saboteurs. “Partizanen bevestigden een succesvolle speciale operatie om een ​​zeldzaam Russisch vliegtuig op te blazen op het vliegveld in Machulishchy bij Minsk”, tweette Franak Viacorka, een naaste adviseur van oppositieleider Sviatlana Tsikhanouskaya. Hij noemt het de meest succesvolle actie sinds begin 2022. Vanuit Moskou en Minsk is nog niet gereageerd op het nieuws dat ook nog niet onafhankelijk geverifieerd is. Volgens diverse berichten zou het toestel na twee grote explosies substantiële beschadigingen hebben opgelopen aan onder andere de radarinstallatie.

Beriev A-50

De Beriev A-50 (NAVO-codenaam: Mainstay) is een AWACS-vliegtuig dat oorspronkelijk door de Sovjet-Unie ontwikkeld werd. De Russische luchtmacht beschikt over zo’n veertig stuks van het type dat is gebaseerd op de transportversie van de Iljoesjin Il-76. Aan boord werkt een vijftienkoppige bemanning met een grote rondzoekradar, gemonteerd in een draaibare radardome. Met deze radar kan de Mainstay tien jachtvliegtuigen controleren en geleiden. De toestellen worden onder andere vanuit Wit-Rusland veelvuldig ingezet boven Oekraïne.

Wit-Rusland: Poetin’s naaste bondgenoot

Belarus heeft geen directe rol gespeeld bij de aanval van Moskou op Oekraïne, maar president Alexander Loekasjenko stond wel toe dat Wit-Russisch grondgebied door Russische troepen werd gebruikt als uitvalsbasis voor hun invasie van 24 februari 2022. Eerder deze maand zei de dictator dat Wit-Rusland bereid was dat opnieuw te doen. Ook zijn de laatste tijd onafgebroken oefeningen gehouden tussen Russische en Wit-Russische strijdkrachten.