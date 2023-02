Senatoren VS: ‘Stop oneerlijke concurrentie’

Twee Amerikaanse senatoren roepen de Amerikaanse regering op luchtvaartmaatschappijen die het Russische luchtruim gebruiken niet meer toe te laten in de Verenigde Staten. Een dergelijke nieuwe sanctie treft onder meer airlines uit China en de Golfstaten die nog altijd over Rusland vliegen.

Nu de Chinese luchtvaartsector na jaren van beperkingen weer opkrabbelt zitten westerse maatschappijen met een probleem. Hoewel bijvoorbeeld Europese luchtvaartmaatschappijen niet over Rusland mogen vliegen op weg naar Peking of Shanghai mogen Chinese luchtvaartmaatschappijen dat nog steeds doen. Dit zorgt voor een enorm voordeel in de internationale concurrentiestrijd: vluchten nemen minder tijd in beslag wat de kerosinekosten beperkt en fijn is voor de reiziger. Eerder deed de internationale luchtvaartorganisatie IATA al een oproep voor onderhandelingen met Rusland over het heropenen van het luchtruim. Een verzoek dat overigens voorlopig niet als een optie gezien wordt door de geopolitieke spanningen als gevolg van de Russische agressieoorlog tegen Oekraïne.

Een antwoord

In de Verenigde Staten hebben twee leden van de Senaatscommissie voor buitenlands beleid nu een voorstel gedaan over hoe het concurrentieprobleem kan worden opgelost zonder met Rusland te hoeven te onderhandelen over de heropening van hun luchtruim. De Democraat Robert Menendez en de Republikein James Risch riepen in een brief aan de regering van president Joe Biden op met een nieuwe beperkende maatregel te komen. Volgens het plan zouden vluchten van, naar of over de VS niet ook het Russische luchtruim mogen gebruiken.

De senatoren vinden het een probleem dat “Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen een concurrentienadeel hebben ten opzichte van luchtvaartmaatschappijen uit andere landen die bereid zijn zaken te doen met Rusland”. Onder meer de vluchten van de nationale luchtvaartmaatschappij Air China vanuit Beijing via Shenyang naar Vancouver, van Beijing naar Los Angeles of van Shanghai naar Anchorage en verder naar Chicago, zouden door de maatregel van route moeten veranderen. Ook diverse trajecten van de maatschappijen uit de Golfstaten komen in de problemen. Zo vliegt Emirates van Dubai naar Los Angeles, Houston of Seattle via Rusland. Voorlopig blijft het echter bij een voorstel. Wel is het zo dat de maatregel prima zou passen bij de handelsoorlog die al geruime tijd gaande is tussen de Verenigde Staten en China. Voor deze protectionistische maatregel zal dan ook vast brede steun te vinden zijn in het Congres.