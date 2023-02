‘Vrees voor vluchtuitval Schiphol’

Bij onder meer de bagageafhandeling en de beveiliging op Schiphol zijn tekorten, maar een gebrek aan vliegtuigmonteurs dient zich mogelijk vanaf 2025 aan.

Robert Swankhuizen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart Technici (NVLT), zegt tegenover NH Nieuws dat dit te maken heeft met vergrijzing. Dit verschijnsel komt overeen met het algemene beeld in Nederland dat de groep 65-plussers groter wordt ten opzichte van de leeftijden daaronder. Momenteel is een groot aantal luchtvaarttechnici werkzaam die op termijn met pensioen gaan. Gezien de minimale instroom van afgestudeerde jongelingen op het gebied van vliegtuigmonteur lijken daarmee over twee jaar tekorten in die functie zich geleidelijk te gaan voordoen met als gevolg mogelijk vluchtuitval en lange vertragingen op Schiphol. Naast de vergrijzing stelt Swankhuizen dat de animo voor grondwerktuigbouwkunde onder jongeren afgenomen is. Onregelmatige diensten spreekt hen niet aan en ze zouden niet over een 24/7-mentaliteit beschikken. Andere technische banen genieten volgens de voorzitter van NVLT bij studenten de voorkeur.

Actie ondernemen

Dat oudere werknemers op Schiphol het te verwachten gat moeten opvangen, is volgens Swankhuizen geen optie. ‘Ik vind het wel apart dat met de verhoogde AOW-leeftijd er verwacht wordt dat mensen op oudere leeftijd nog steeds inspecties moeten gaan lopen, door weer en wind, en dag en nacht’, licht hij toe tegenover NH Nieuws. Daarom pleit Swankhuizen voor actie. De voorzitter van NVLT klopte al aan bij de Tweede Kamer. Hij vindt dat meer aandacht en mogelijkheden gecreëerd moeten worden, bijvoorbeeld door luchtvaartmaatschappijen, om jongeren op te leiden tot luchtvaarttechnici. KLM laat in een reactie weten er ‘wel degelijk’ iets aan te doen om nieuwe monteurs aan te trekken.