België vervangt NH-90 vroegtijdig

De regering van België staat op het punt vijftien helikopters van het type H145M bij Airbus af te nemen ter vervanging van de NH-90 tactische transporthelikopters, berichtten diverse Belgische media gisteren.

Het Belgische ministerie van Landsverdediging, zoals de officiële naam van het ministerie in België luidt, reageert met de aanschaf van de extra helikopters op de ontevredenheid bij de krijgsmacht over de grotere NH90TTH-helikopters waarmee nu wordt gevlogen. Door diverse problemen is de inzetbaarheid van de toestellen te laag. Daarnaast zijn ze betrekkelijk duur in onderhoud en gebruik. De Belgen overwegen dan ook de toestellen te verkopen die dienst doen bij de landcomponent. Van de marinevariant van de NH-90, de NH90NFH, zou juist een vijfde toestel worden bijbesteld. Voor de marinecomponent van de Belgen is het behoud van de NH-90 namelijk wel van belang als gevolg van de verregaande integratie met de Nederlandse Koninklijke Marine die ook gebruik maakt van dit toestel.

Begin vorig jaar lekte al uit, dat België de H145 op het oog had als nieuw aan te schaffen helikopter. In de uitgelekte strategische nota was sprake van vervanging van de A109 door de H145. Of de nu aan te schaffen H145’s ook dienen ter opvolging van de A109 is niet helemaal duidelijk.

België is niet het eerste land dat vroegtijdig afscheid neemt van de NH-90. Vorig jaar besloten zowel de Noorse als Zweedse luchtmacht vroegtijdig te gaan vervangen. Begin dit jaar werd duidelijk dat Australië veertig UH-60M ‘Black Hawk’ heli’s aanschaft ter vervanging van hun Taipan-helikopters. Deze MRH-90 ‘Taipan’’s zijn een variant van de geplaagde NH-90. De Australiërs nemen ze maar liefst tien jaar eerder uit dienst dan was gepland.