EasyJet-vlucht maakt rondje om noorderlicht

Een easyJet-vlucht maakte maandagavond een extra rondje zodat alle passagiers het noorderlicht konden zien.

De vlucht, EZY1806, was maandagavond onderweg van de IJslandse hoofdstad Reykjavik naar Manchester. Toen het toestel boven de oceaan vloog, besloten de piloten een ongepland rondje te vliegen zodat passagiers aan beide kanten van het vliegtuig een kans kregen om het noorderlicht te zien. Het zeldzame natuurverschijnsel was de afgelopen avonden op meer plekken dan normaal te zien, waaronder vanaf de Nederlandse kust.