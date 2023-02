Embraer behaalt mijlpaal met Phenom-jet

Voor het elfde jaar op rij is de Embraer Phenom 300-serie de meestverkochte light jet ter wereld.

Embraer leverde het afgelopen jaar 59 Phenom 300- en 300E-toestellen af, zo blijkt uit cijfers van de General Aviation Manufacturers Association. Van het type zijn inmiddels meer dan 700 exemplaren geleverd. De jet wordt in 36 landen gebruikt en heeft opgeteld bijna 1,8 miljoen vlieguren gemaakt. ‘Het is geen toeval dat de Phenom 300 opnieuw de bestverkochte light jet ter wereld is’, zegt Michael Amalfitano, CEO van Embraer Executive Jets. ‘In elf opeenvolgende jaren heeft de jet op allerlei manieren goed gepresteerd voor onze trouwe klanten. Bijvoorbeeld door het beste bereik en de hoogste snelheid in zijn klasse, en door de hoogste restwaarde te bieden van alle vliegtuigen in de markt. Deze onderscheiding s een echt bewijs van Embraer vermogen om de ultieme ervaring aan zijn klanten te leveren met innovatieve vliegtuigen.’

Van de twee beschikbare varianten was de Phenom 300E met 42 stuks verreweg het succesvolste. De nieuwste versie van de jet kan een snelheid halen van maximaal 0.8 Mach, waarmee het toestel het snelste éénpilootsvliegtuig ter wereld is. Naast het succes van de lichte Embraer deed de Cirrus SF50 Vision Jet het opvallend goed in de nog een stapje kleinere very light jet-categorie. De vliegtuigbouwer leverde er door het jaar heen maar liefst 90 af. Het kleine toestel is vooral populair in de Verenigde Staten.