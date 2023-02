TUI 737 keert terug na tailstrike

Een Boeing 737-800 van TUI is direct na het opstijgen teruggekeerd naar Schiphol omdat het toestel met de staart de grond had geraakt. De vakantievlucht had als bestemming Gran Canaria.

Rond 10.30 uur vertrok de TUI-vlucht vanaf de Polderbaan van Schiphol naar Gran Canaria. Bij het opstijgen sleepte de Boeing echter met de staart over de startbaan, een ‘tailstrike’. Vervolgens vloog de gezagvoerder twee rondjes om vervolgens weer terug te keren naar Schiphol. Om 11.15 uur, zo’n drie kwartier na het oorspronkelijke vertrek, landde het vliegtuig op de Aalsmeerbaan. Nadat de passagiers met hun bagage van boord waren gehaald konden zij later op de dag met een ander toestel alsnog op weg naar Gran Canaria.

De oorzaak van het voorval blijft nog onbekend. “Dit kan bijvoorbeeld liggen aan het verschuiven van lading of een te snel optrekken van de piloot”, zegt een woordvoerder van TUI. “Dit wordt nu onderzocht door de Onderzoeksraad (voor Veiligheid, red.), zoals gebruikelijk in dit soort gevallen.”

737 en tailstrikes

Tailstrikes komen vaker voor bij 737’s. Dit heeft er onder andere mee te maken dat de romp van het vliegtuig zich relatief laag bij de grond bevindt. Ook zijn 737’s sinds het oorspronkelijke ontwerp uit de jaren zestig veel langer geworden. Waar de Boeing 737-100 nog geen 29 meter lang was is de 737 MAX 10 meer dan 43 meter lang. Omdat de lengte van de 737’s zo is toegenomen terwijl aan de hoogte van het onderstel nooit is veranderd, is het type inmiddels een stuk gevoeliger voor een tailstrike.