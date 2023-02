Wizz Air bezorgd, stopt met vliegen naar Moldavië

Wizz Air stopt met het uitvoeren van vluchten van en naar het tussen Roemenië en Oekraïne gelegen Moldavië.

Wizz Air kondigde maandag aan dat het vanaf 14 maart geen vluchten meer uitvoert naar Chisinau, de hoofdstad van Moldavië. De maatschappij zegt bezorgd te zijn over de veiligheid van het luchtruim. Het land grenst aan Oekraïne en gelet op de Russische inval in dat land is de situatie ook in Moldavië al langere tijd gespannen. Zo zou er afgelopen maand nog een Russische raket door het Moldavische luchtruim zijn afgevuurd. ‘De veiligheid van de passagiers en bemanning blijft onze hoogste prioriteit en na de recente ontwikkelingen in Moldavië en het verhoogde – maar niet onmiddellijke – risico in het luchtruim van het land heeft Wizz Air de moeilijke maar verantwoorde beslissing genomen alle vluchten naar Chisinau vanaf 14 maart op te schorten’, schreef de maatschappij in een statement.

De Moldavische luchtvaartautoriteit uitte niet veel later kritiek uit op de beslissing van Wizz Air en noemde deze betreurenswaardig. ‘Na een analyse van de risico’s hebben de overheidsinstanties vastgesteld dat vluchten in het nationale vluchten veilig kunnen worden uitgevoerd door een aantal procedures te volgen. Ze betreuren de plotselinge beslissing van Wizz Air’, stond in een bericht van de Moldavische regering. De autoriteit zegt ‘alle nodige maatregelen’ te willen nemen om Wizz Air zo snel mogelijk weer vluchten te laten uitvoeren naar de luchthaven van Chisinau en aantrekkelijker te worden voor andere goedkope airlines.