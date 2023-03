Jonge Boeing 787’s worden ontmanteld

Twee Boeing 787’s die voorheen in dienst waren bij Norwegian worden na zes vliegjaren in Schotland ontmanteld.

Het is voor het eerst dat er Dreamliners worden ontmanteld die in commerciële dienst zijn geweest. Eir Trade Aviation, het Ierse bedrijf dat de Boeing-toestellen uit elkaar zal halen, is erg blij met de aanwinst. De aanstaande ontmanteling kon volgens Ken Fitzgibbon, CEO van Eir Trade Aviation, ‘niet op een beter moment komen’. Een groot aantal Dreamliners naderen namelijk hun 12-jarige onderhoudsbeurt, veel bedrijven zijn daarom op zoek naar gebruikte onderdelen om de onderhoudskosten te verlagen.

Het ontmantelingsbedrijf is gebaseerd op het Ierse Knock Airport. Daar haalde het eerder een Airbus A380 uit elkaar. De twee 787’s worden daar niet uit elkaar gehaald, maar blijven staan op de luchthaven van Glasgow-Prestwick waar ze sinds 2019 staan opgeslagen. De machines zijn beide tien jaar oud, maar vlogen zes daarvan in actieve dienst bij Norwegian. Eir Trade Aviation hoopt met deze primeur een marktleider te worden in 787-onderdelen. Naar verwachting zijn de onderdelen aan het einde van het eerste kwartaal al beschikbaar.

Prototype

De ex-Norwegian-toestellen zijn niet de eerste 787’s die worden gesloopt, het zijn alleen de eerste die ook eerder in commerciële dienst waren. Één van Boeings testvliegtuigen, de N787VT, werd al een aantal jaar geleden ontmanteld.