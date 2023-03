Krimp Schiphol nog altijd toekomstmuziek

Het blijft nog steeds onzeker of de voornemens van minister Harbers Schiphol te laten krimpen naar 440.000 vluchten op jaarbasis werkelijkheid kunnen worden. Eerder werd al besloten dit uit te stellen van eind 2023 naar eind 2024. Toch lijkt ook dit niet in beton gegoten te zijn.

Hoewel de krimp van Schiphol inmiddels al even op de agenda staat en eerder al tot uitstel is besloten, blijft het zeer onzeker of ook deze nieuwe planning gehaald zal worden, waarschuwt slotcoördinator ACNL. De tijdrovende juridische procedure zou volgens de ACNL in een adviesrapport aan de minister minimaal leiden tot een verdere vertraging van een half jaar.

In juni van vorig jaar werd bekend dat ’s lands grootste luchthaven van 500.000 naar 440.000 vliegbewegingen per jaar zou moeten krimpen. Dit zorgde, in een periode waarin de luchtvaartsector net het grote herstel had ingezet, voor grote kritiek van betrokken partijen. “Het lijkt er sterk op dat het kabinet bewust bezig is de luchtvaart de nek om te draaien en daarmee Nederland het lelijke eendje van Europa te maken”, zei BARIN-voorzitter Marnix Fruitema bijvoorbeeld. Afgelopen najaar werd echter door Harbers medegedeeld dat de voorgenomen krimp ietwat uitgesteld zou worden vanwege Europese regelgeving.

Balanced Approach

De ICAO hanteert namelijk de zogenaamde Balanced Approach to Aircraft Noise Management. Dit betekent onder andere dat Nederland moet verantwoorden waarom het aantal vliegbewegingen ingeperkt moet worden. Schiphol en de Rijksoverheid kunnen dus niet zomaar een krimp forceren. Eerst moet Harbers dus uitleggen welke doelen, voornamelijk het beperken van geluidsoverlast, gediend zijn met de krimp en of dit in de praktijk ook zal gebeuren. Dit proces beslaat meerdere rondes en zal dus zeker tijd innemen. De ACNL stuurde op 13 februari een adviesbrief naar de minister die op 27 januari gedeeld werd met de Tweede Kamer.

In dit rapport van ACNL wordt verslag gedaan over de complicaties die bij het proces komen kijken. “Om de uitkomsten mee te kunnen nemen in de capaciteitsdeclaratie van de Royal Schiphol Group voor het winterseizoen 2024/2025 moeten de uitkomsten een wettelijke grondslag hebben. De capaciteitsdeclaratie moet uitgebreid zijn besproken in het CCN (Coordination Committee Netherlands) en afgerond zijn voor mei 2024 zodat ACNL dit mee kan nemen in de slotallocatie voor het winterseizoen 2024. Gezien de minimale periode die benodigd is voor de Balanced Approach-procedure en de daaropvolgende wettelijke verankering in een ministeriële regeling is deze planning erg onzeker.” De ACNL adviseert dan ook om nu al aan te sturen op het later inkrimpen. Dit zou dan in 2025 moeten gebeuren.

Lees ook: ‘Den Haag gaat helemaal niet over krimp Schiphol’