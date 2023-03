Opnieuw bijna-botsing in Verenigde Staten

De Federal Aviation Administration is voor de vierde keer dit jaar een onderzoek gestart naar een bijna-botsing tussen twee vliegtuigen in de Verenigde Staten.

Het incident vond iets voor 7 uur ‘s avonds, lokale tijd, plaats op Boston Logan Airport. Een Embraer 190 van JetBlue had toestemming gekregen om te landen op baan 4R. Tegelijkertijd kreeg de crew van een Learjet 60-zakenjet de opdracht om zich op baan 9 te positioneren maar te wachten met opstijgen totdat het JetBlue-toestel was geland. De Learjet werd gevraagd te wachten omdat baan 9 kruist met baan 4R.

Volgens de luchtverkeersleiding begrepen de Learjet-piloten dat ze moesten wachten met opstijgen, maar begonnen plotseling toch met de ‘take-off roll’. De piloten van de JetBlue-Embraer hadden dit snel in de gaten en initieerden een doorstart toen ze zagen dat de Learjet de baan kruiste waardoor een botsing werd voorkomen. Volgens radardata zat er maar 160 meter tussen de twee machines op het moment dat ze het dichtst bij elkaar waren. De Learjet is vervolgens opgestegen en doorgevlogen naar Florida. De JetBlue-vlucht landde elf minuten na het incident veilig op de luchthaven.

Opmerkelijk

Opmerkelijk is dat dit het vierde incident is in twee maanden tijd waarbij sprake is van een ‘runway incursion’. In januari vonden er al twee soortgelijke incidenten plaats op de luchthavens van Honolulu en New York JFK. Begin februari landde een Boeing 767F van FedEx bijna op een Boeing 737 van Southwest toen beide toestellen een klaring kregen om van dezelfde start- en landingsbaan gebruik te maken.