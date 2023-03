Vliegsimulator helpt Antonov met bouw An-225

Gebruikers van Microsoft Flight Simulator kunnen vanaf nu een steentje bijdragen aan de bouw van een nieuwe Antonov AN-225.

De ‘Mryia’ is nu namelijk beschikbaar voor Microsoft Flight Simulator. Het team achter het spel kondigde aan dat het vliegtuig als een zogenaamde ‘add-on’ kan worden toegevoegd aan de vloot van de game. De uitbreiding kost 19,99 euro. De opbrengst gaat volledig naar Antonov, om te helpen met de financiering van de bouw van een nieuwe AN-225. Door virtueel met het toestel te vliegen kunnen fans van de An-225 medeverantwoordelijk zijn voor het nieuwe vliegtuig.

Tijdens de invasie van Rusland in Oekraïne werd de legendarische Antonov vernietigd op de luchthaven van Hostomel, nabij Kiev. Het toestel was zeer populair onder spotters en luchtvaartliefhebbers en was ook de trots van de Oekraïense luchtvaart. Na de vernietiging werd al snel duidelijk dat het land een nieuwe An-225 wilde bouwen, al lijkt dat nog een grote financiële uitdaging. De kosten van het project worden namelijk tussen de 800 miljoen en drie miljard euro geschat.

MSFS 2020

Microsoft Flight Simulator kwam in 2020 op de markt en staat bekend om de indrukwekkende graphics en diversiteit aan vliegtuigen. Langzamerhand komen er steeds meer toestellen bij zoals nu met de uitgave van de Antonov An-225. De simulator is voor iedereen beschikbaar. Een nadeel is wel dat de minimale computerspecificaties zeer hoog zijn, waardoor het spel op de meeste computers minder goed werkt dan op nieuwe, geavanceerde systemen.