Vliegtuigbrand op Rotterdam Airport | Foto’s

De luchthaven van Rotterdam was dinsdag kort gesloten omdat een klein sportvliegtuigje op de taxibaan in brand stond.

Het vliegtuigje, een Robin DR400 van de vliegclub Rotterdam, landde iets na half twee ‘s middags op de luchthaven. Vlak na de landing vloog om nog onbekende reden het linker landingsgestel in brand. De DR400, met registratie PH-NSC, kwam op de taxibaan tot stilstand waarna de piloot het toestel direct verliet. Het vuur had zich inmiddels verspreid naar de vleugel van het vliegtuigje. De brandweer was snel met twee crashtenders ter plaatse om de brandende machine te blussen.

Het incident had weinig impact op het overige vliegverkeer van en naar Rotterdam Airport. De meeste inkomende vluchten konden gewoon doorgaan. Een arriverende traumahelikopter kon door de brand niet op het heliplatform landen, dus parkeerden de piloten de helikopter buiten het luchthaventerrein bij de hoofdingang van de traumastandplaats. Enkele vertrekkende vluchten liepen wel vertraging op. De brandweer moest na het blussen eerst het gebruikte schuim opruimen voordat de taxibaan weer in gebruik kon worden genomen.

