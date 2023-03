Weer een nieuwe bestemming vanaf Eelde

Het aanbod vanaf Groningen Airport Eelde blijft groeien. Reizigers krijgen er deze zomer nog een nieuwe vakantiebestemming bij om uit te kiezen vanuit het noorden van het land. Vanaf Eelde kan deze zomer als pilot vijf keer naar de Bulgaarse kustplaats Boergas gevlogen worden. Bourgas ligt vlakbij het populaire vakantieoord Sunny Beach.

Komende zomer wordt met vijf proefvluchten onderzocht of er genoeg animo is voor een verbinding tussen Groningen en Bourgas. De pilot wordt ondernomen op voorspraak van Corendon, zo meldt Tom Roek, die bij Groningen Airport Eelde verantwoordelijk is voor nieuwe routes. “Corendon kwam met de suggestie voor Boergas op basis van andere populaire bestemmingen die onlangs zijn toegevoegd, zoals het Griekse eiland Rhodos en Dalaman in Turkije. Corendon moet natuurlijk wel over capaciteit beschikken de vluchten uit te voeren en die kwam vrij”, aldus Roek bij RTV Drenthe. “Als de vijf vluchten komende zomer positief verlopen, is het wel iets dat volgend jaar misschien tot de mogelijkheden behoort. Al moeten er ook vliegtuigen beschikbaar zijn.”

Hoewel de toekomst van de luchthaven ter discussie staat, wil Eelde naar nog meer nieuwe routes kijken. Reizigers zeggen interesse te hebben in onder andere de Zuid-Portugese stad Faro, bestemmingen op het vasteland van Spanje en verschillende plaatsen in Griekenland. De komende maanden wordt gekeken of en welke bestemmingen toegevoegd worden aan het reisschema. Naast deze genoemde vakantiebestemmingen in Zuid-Europa worden op dit moment in ieder geval al oriënterende gesprekken gevoerd met de directie van de Britse luchthaven Londen Southend om de verbinding tussen beide luchthavens te herstellen, meldt RTV Noord. Roek verwacht echter dat deze verbinding pas volgend jaar te verwachten valt.

