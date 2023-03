Amerikaanse luchtmacht kiest vervanger AWACS

De United States Air Force (USAF) koos dinsdag definitief voor een vervanger van de verouderde E-3 AWACS-toestellen.

De E-3 Airborne Warning and Control System (AWACS) is een verouderd toestel gebaseerd op de Boeing 707. Het vliegtuig is te herkennen aan de zwart-witte radarschotel bovenop de romp en wordt ook door de NAVO gebruikt. De Amerikaanse luchtmacht zoekt al geruime tijd naar een vervanger voor het radarvliegtuig. Dinsdag kondigde de USAF aan dat er is gekozen voor de Boeing E-7A Airborne Early Warning and Control (AEW&C). Vanaf 2027 wordt de AWACS langzaam uitgefaseerd en vervangen door de E-7.

De E-7A is in feite een zwaar gemodificeerde Boeing 737-700. Er zit een groot verschil in de radar van de E-7 en de AWACS. De nieuwe radar is geavanceerder, elektronisch en met een rechthoekige radarantenne, in plaats van mechanisch en rond. Boeing is van plan twee verschillende versies van de E-7 te ontwikkelen voor de Amerikaanse luchtmacht. De USAF is voornemens om 26 toestellen van het nieuwe type aan te schaffen. Een E-7T van de Turkse luchtmacht © Paul Mali

Gebruikers

De E-7 wordt momenteel al gebruikt door verschillende luchtmachten. Oorspronkelijk was het vliegtuig, dat de bijnaam ‘Wedgetail’ kreeg, ontworpen voor de Australische luchtmacht. Daar is het toestel sinds 2010 actief. Inmiddels beschikken ook de Zuid-Koreaanse en Turkse luchtmachten over E-7A’s. De Britse Royal Air Force heeft drie Wedgetails in bestelling bij Boeing. Ook bestaat er een grote kans dat de NAVO op den duur met de E-7 zal gaan vliegen ter vervanging van de E-3A AWACS.