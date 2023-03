Lufthansa zet Boeing 747 weer in binnen Europa

Lufthansa zet komende maand weer een aantal keren een Boeing 747 in op de route tussen Frankfurt en Palma de Mallorca.

Gelijk aan het begin van het zomerseizoen voor de luchtvaart, waaronder rond Pasen, verwacht Lufthansa veel vraag naar vliegtickets naar Mallorca. Van 2 tot en met 23 april zet de Duitse maatschappij daarom de Boeing 747-400, die plaats biedt aan 371 passagiers, wekelijks in op de zondag met vluchtnummers LH1158 en LH1159. Tickets voor een enkele reis met de Jumbo zijn op dit moment verkrijgbaar vanaf 180 euro.

De Duitse airline is de laatste in Europa die nog 747-400’s inzet voor het vervoer van passagiers. Het bedrijf exploiteert momenteel nog zeven exemplaren van de oudere variant en 18 nieuwere 747-8’s. Het is de bedoeling dat de oudere toestellen de komende jaren vervangen worden door de 777X. Op piekmomenten heeft Lufthansa de afgelopen jaren vaker een viermotorig toestel op korte routes binnen Europa ingezet. Zo vloog de maatschappij in 2021 ook met een Jumbo op de route tussen Frankfurt en Mallorca, en werd een maand later zelfs de nieuwste 747-variant erop ingezet. Vanaf München zette de maatschappij ook een widebody richting Mallorca in, al ging het daarbij om een tweemotorige Airbus A350.