Russische maatschappijen zetten druk op China

Door versoepelingen van de coronarestricties neemt het vliegverkeer van en naar China weer toe. Russische luchtvaartmaatschappijen worden qua capaciteit echter beperkt als gevolg van de strenge sancties die vanuit het westen zijn opgelegd.

Sinds er vanuit het westen strenge sancties op de Russische luchtvaartsector werden opgelegd door onder meer de export van vliegtuigonderdelen te verbieden, is de veiligheid van de vliegtuigen, veelal Airbussen of Boeings, onder druk komen te staan. Het grootste deel van die toestellen werd door Russische maatschappijen geleased en stond om die reden geregistreerd in Bermuda. Omdat de veiligheid van deze toestellen vanwege de strenge sancties niet langer gegarandeerd kon worden, besloot Bermuda een klein jaar geleden de luchtwaardigheidscertificaten ervan in te trekken. Daarop besloot Rusland deze vliegtuigen over te schrijven naar het eigen register, een vliegtuigdiefstal die leasemaatschappijen miljarden euro’s heeft gekost.

De vliegtuigen die eerder in Bermuda of Ierland geregistreerd stonden en vervolgens door Rusland naar het eigen register zijn overgeschreven mogen echter niet naar China vliegen, noch het luchtruim van het land gebruiken. Ook worden vliegtuigen die niet zijn teruggegeven aan buitenlandse leasemaatschappijen niet toegelaten. Hetzelfde geldt bovendien voor de ongeveer 170 toestellen die op de Amerikaanse sanctielijst staan.

Nu het vliegverkeer naar China weer aantrekt vrezen Russische luchtvaartmaatschappijen dat ze niet mee kunnen komen met airlines uit andere landen. De capaciteitsbeperking zorgt ook voor zorgen over slots op Chinese luchthavens die verloren kunnen gaan als er geen gebruik van wordt gemaakt. Met het oog op de vliegverboden die veel andere landen hebben opgelegd is de Chinese markt bovendien een van de laatste en daardoor belangrijkste internationale bronnen van inkomsten voor de airlines. Russische maatschappijen eisen nu dat de luchtvaartautoriteiten van beide landen in overleg treden om tot een oplossing voor de situatie te komen.