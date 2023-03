Emiraten willen Russische Superjet produceren

Een investeringsmaatschappij uit Dubai nam recent aandelen over van de Russische vliegtuigfabrikant UAC. In de toekomst wordt mogelijk gestart met de productie van de Sukhoi Superjet in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

Het in Dubai gevestigde Markab Capital heeft besloten een vliegtuigfabriek in de VAE te bouwen. In de eerste fase verwacht het bedrijf tien tot vijftien vliegtuigen per jaar te produceren. Waar de fabriek moet komen is alleen nog niet bekend. Het is al wel zeker dat de investeringsmaatschappij er Sukhoi Superjets wil bouwen. Markab Capital deed er dinsdag kond van dat het aandelen in Superjet International van UAC kocht. Superjet International is een Italiaans gevestigd bedrijf dat verantwoordelijk is voor onder andere de eindmontage en levering van de Superjet.

Sinds de start van de oorlog in Oekraïne ligt Superjet International stil omdat de Italiaanse autoriteiten alle tegoeden bevroor. Volgens Camillo Perfide, CEO van Superjet International, is de verkoop van de aandelen een waardevolle stap voor het bedrijf, omdat het Italiaanse bedrijf dan vliegtuigen kan bouwen zonder last te hebben van de Europese sancties. Hij geeft verder aan dat het plan alleen kan doorgaan als de Italiaanse autoriteiten het goedkeuren. Markab Capital denkt dat het minimaal 240 vliegtuigen in verschillende uitvoeringen kan produceren. Het concern wil zich met de Superjet voornamelijk op de Arabische en Indiase markt richten en het toestel als zaken-, vracht- en passagiersvliegtuig aanbieden.

Vraagtekens

Ondanks de goede en positieve plannen stellen velen toch vragen over het idee. Zo is er weinig bekend over Superjet International en zijn aandeelhouders. Er worden bijvoorbeeld vraagtekens gezet bij de samenwerking tussen het Russische UAC en het Italiaanse bedrijf, en hoe dat in de toekomst wordt geregeld.