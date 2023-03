Beveiliging onderschept explosief in koffer

Woensdag werd de beveiliging van Lehigh Valley International Airport in de Verenigde Staten gealarmeerd door het bagagecontrolesysteem dat een verdacht object had waargenomen.

Een 40-jarige man checkte woensdag zijn bagage in voor een Allegiant Air-vlucht naar Orlando Sanford International Airport. Tijdens de controle werd er iets verdachts in zijn koffer gesignaleerd en sloeg het systeem alarm. Vervolgens werd de inhoud van de bagage doorzocht. Medewerkers van de Transportation Security Administration (TSA) vonden een rond voorwerp dat in papier en doorzichtige plastic folie was gewikkeld.

Het voorwerp was zorgvuldig weggestopt in de voering van de koffer. De overige bagage-inhoud bleek ook niet alledaags. Dat bestond namelijk uit een blikje butaangas, een pijp met wit poeder, een aansteker, twee aardlekschakelaars en een accuboormachine met batterijen. De beveiliging schakelde een bomtechnicus in die vervolgens concludeerde dat het inderdaad ging om een explosief.

Ontruimd

De TSA-medewerkers riepen de eigenaar van de koffer meerdere keren op zich te melden bij de beveiliging van de luchthaven, maar hij kwam nooit opdagen. Beelden van beveiligingscamera’s lieten zien dat de reiziger enkele minuten na de eerste oproep de luchthaven had verlaten. Uit voorzorg werd de directe omgeving van het vliegveld ontruimd en de terminal deels gesloten.

Arrestatie

Ondanks dat de passagier de luchthaven had verlaten, werd hij later die avond door de FBI in zijn woning gearresteerd. De man wordt beschuldigd van het bezit van een explosief op een luchthaven en het proberen te plaatsen van een explosief in een vliegtuig. Waarom de man een explosief in zijn koffer had zitten is nog onbekend.