SkyTeam verwelkomt nieuwste lid

Het Engelse Virgin Atlantic is officieel lid geworden van SkyTeam, zo heeft de alliantie bekendgemaakt. De maatschappij werkte al langer samen met Air France-KLM.

Shai Weiss, CEO Virgin Atlantic: ‘SkyTeam deelt een ethos die de onze weerspiegelt: de klant komt op de eerste plaats. Onze toetreding tot de alliantie is een belangrijke mijlpaal in het verwezenlijken van onze visie om de meest geliefde reisorganisatie te worden.’

Patrick Roux, CEO en Managing Director van SkyTeam: ‘We zijn verheugd om Virgin Atlantic te verwelkomen bij SkyTeam. Een toch al hechte relatie brengen we hiermee naar nieuwe hoogten en ons aanbod voor onze klanten tillen we dan ook naar een hoger niveau.’

Ook vanuit Nederland is het, met een overstap in Londen of Manchester, mogelijk aan te sluiten op het netwerk van Virgin Atlantic. De maatschappij vliegt naar diverse bestemmingen in Afrika en Azië, maar verreweg de meeste bestemmingen van Virgin Atlantic bevinden zich in Noord-Amerika en het Caribisch gebied.