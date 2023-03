Te veel vervuiling en overlast bij heropening De Peel

Omwonenden van vliegbasis De Peel vrezen voor een heropening. Dit brengt volgens hen een grote hoeveelheid onoplosbare problemen met zich mee.

Op dit moment is Defensie druk bezig met het onderzoek ‘Vliegbasis Vredepeel bijna klaar’. In dit onderzoek wordt voornamelijk gekeken of er voldoende stikstofruimte is om 24 dagen per jaar met een F-35 vanaf de vliegbasis te opereren. In 2022 zijn er zogenaamde belevingsvluchten uitgevoerd, waarbij een F-35 meerdere keren op vliegbasis De Peel aanvloog. Zo konden omwonenden ervaren hoe het zal zijn als het vliegveld weer operationeel wordt. Na de belevingsvluchten was het voor veel buurtbewoners duidelijk dat het dan gedaan is met de rust. Volgens sommige omwonenden was het zelfs onmogelijk om een gesprek voort te zetten als de F-35 over vloog.

De komst van de F-35 op De Peel zorgt volgens Theo van Gemert uit het nabijgelegen Gemert, voor een enorme belasting op de natuur, waardoor het onverantwoordelijk zou zijn om de vliegbasis te heropenen. Volgens Defensie kan dit worden opgelost door landbouwbedrijven in de omgeving op te kopen waardoor er meer stikstofruimte ontstaat, al lijkt dat een dure en nutteloze optie. Van Gemert denkt dat de uitstoot van CO2, fijnstof en stikstof alleen maar meer wordt als de vliegbasis wordt heropend.

Geluid

Verder geeft van Gemert aan dat er te weinig onderzoek wordt gedaan naar de geluidshinder in de regio. Zo is het inmiddels algemeen bekend dat een F-35 veel meer geluid produceert dan een F-16. De geluidshinder van een F-35 zou tevens sneller kunnen zorgen voor gehoorschade. Door het zware geluid van de F-35 worden er meer trillingen op lage frequenties veroorzaakt, wat het lastig maakt om huizen daartegen te isoleren. Volgens van Gemert is het daarom allesbehalve een goed idee om De Peel te heropenen, omdat er geen oplossingen zijn voor alle nadelen die het met zich meebrengt.